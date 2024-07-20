وزير العمل يشهد اجتماعا لتطوير الجامعة العمالية

شهد محمد جبران وزير العمل ،اليوم السبت ،بمقر “الوزارة” بالعاصمة الإدارية الجديدة ،إجتماعًا ،بشأن خطة تطوير الجامعة العمالية التابعة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،بحضور مُستثمر سعودي ،وقيادات من الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،حيث طلب الوزير جبران، من الأطراف المعنية ،والمُشاركة في هذا” اللقاء التنسيقي”،سُرعة تقديم تصور عام عن خطة التطوير، والإتفاقات المُقررة بين الطرفين ،والتي تشمل البنية التحتية لكافة الفروع ،وكذلك النهوض بالعملية التعليمية،من كافة جوانبها ،بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،لعرضه على الجهات المُختصة..

وبحسب بيان صحفي اليوم ،شارك في اللقاء ،وفدًا من شركة اللوتس للتدريب والتطوير التحويلي ،بقيادة فيصل بن سالم أبو ثنين نائب رئيس مجلس الإدارة،ود. صابر صالح سليمان المدير التنفيذي ،ومن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر،عبدالمنعم الجمل المُكلف بتسيير كافة أعمال “الإتحاد”،والمهندس خالد الفقي،المُشرف على المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية،واسماعيل صبري ،المستشار القانوني للاتحاد.