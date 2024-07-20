وزير العمل يتوجه إلى موقع حريق حارة اليهود

تفقد محمد جبران وزير العمل ،موقع الحريق الذي نشب اليوم السبت،بمنطقة حارة اليهود، بالجمالية في القاهرة، وتسبب في احتراق عدة محال تجارية،ووجود ضحايا من المُتوفين والمُصابيين..وقال جبران أنه تلقى تكليفًا عاجلًا من رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي بالتوجه نحو موقع الحادث ،وأوضح أنه وجه مديرية عمل القاهرة بتكثيف الجهود في هذه المنطقة لمتابعة ،ومُراقبة تطبيق شروط السلامة والصحة المهنية ،لمواجهة أي حوادث مُماثلة ،وكذلك نشر التوعية بشأن هذه الشروط الواجب توافرها ،وكذلك طُرق المواجهة..

وأكد وزير العمل أنه توجه إلى المُستشفى لمتابعة حالة المُصابيين ،ليطمئن على أحوالهم ،مُثمنًا جهود د. خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان،على تكليفاته بمتابعة حالة المُصابين،وكذلك د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ،التي وجهت بالتواجد في موقع الحادث، وكذلك لجنة الإغاثة بالمديرية، والهلال الأحمر المصرى لتقديم التدخلات اللازمة والوقوف على تداعيات الحادث ،وحصر الخسائر في الممتلكات واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المُضارين وصرف المساعدات،مُشيرًا إلى أن كافة الوزارات المعنية تعمل بشكل مُوحد ،من أجل متابعة هذا الحادث ،والعمل على عدم تكراره،وتعويض الضحايا من المواطنين .