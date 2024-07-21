” عبداللطيف” يجتمع بمديرى مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية والمدارس بعدد من المحافظات ..اليوم

يعقد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، مع مديرى مديريات التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية،ومديري المدارس بمحافظات بنى سويف والفيوم، وأسيوط، للوقوف على طبيعة المعوقات والتحديات التي تواجه منظومة التعليم بهذه المحافظات،وذلك على هامش زيارته

محافظة بنى سويف؛ لاستعراض أهم القضايا والتحديات التي تواجه منظومة التعليم بالمحافظة.

ومن المقرر ان يقوم الوزير والمحافظ بتفقد مباني عدد من المدارس بالمحافظة، مثمنا جهود المحافظة في الارتقاء بالعملية التعليمية، كما أكد حرصه على بذل كل الجهود وتعزيز مختلف آليات التعاون مع المحافظة لتطوير المنظومة التعليمية.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله ديوان عام المحافظة الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، وبلال حبش نائب المحافظ، وقيادات الوزارة وهانى عنتر الصابر مدير مديرية التربية والتعليم ببنى سويف.

ومن جهته، رحب الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بالدكتور محمد عبد اللطيف وقيادات التعليم، مؤكدًا على دعم جهود وزارة التربية والتعليم، وتوفير كل إمكانيات المحافظة من أجل مواجهة التحديات ومواصلة تحسين والارتقاء بجودة التعليم.