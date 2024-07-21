” النقل” تنشر أحدث اعمال تنفيذ مشروع محطة الصب الجاف النظيف بـ ميناء الدخيلة

تواصل وزارة النقل نشر أحدث اعمال تنفيذ عدد من المشروعات ، حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، اعمال تنفيذ مشروع محطة الصب الجاف النظيف بـ ميناء الدخيلة، ونشرت الوزارة فيديو يوضح نسب التنفيذ حتى الآن، وذلك في إطار تنفيذ خطة تطوير كافة الموانىء المصرية بهدف تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.

وأشارت الوزارة الى أن المشروع يهدف إلى زيادة طاقة الإستيعابية للتداول والتخزين الحبوب والغلال بـ ميناء الدخيلة بواقع 7-6 ملايين طن سنويا، موضحا أن المشروع سيكون أول محطة متكاملة بالموانئ المصرية لتخزين الحبوب وصناعات القيمة المضافة وبأعلى طاقة تفريغية للحبوب بالموانئ المطلة على البحر المتوسط.

وأضافت ان المشروع يتكون من رصيف بطول 1150م، ، وان عمق المشروع يصل إلى 16م، ومساحته تبلغ 300 ألف م2، مؤكدة ان المشروع سيكون قادرا على استقبال عدد 4 سفن بطول 240م، مشيرة الى ان شركة أبناء عبد السلام الفقى هى المسئولة بتنفيذ المشروع، موضحة انه تم البدء فى المشروع فى شهر يناير 2022، وكان من المقرر الانتهاء من المشروع فى شهر يونيو 2023.