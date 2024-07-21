حنفي جبالي يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ72 لثورة يوليو المجيدة

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة.

وقال رئيس مجلس النواب في برقية التهنئة: يمثل يوم الثالث والعشرين من يوليو من كل عام مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا جميعاً، يحتفل فيها الشعب المصري تخليدًا لذكرى ثورة يوليو المجيدة.

وتابع: وبهذه المناسبة الوطنية الخالدة، يشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم بأسمى آيات التهاني، وخالص الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، داعيا المولى – جلت قدرته- أن يحفظ لبلادنا الغالية أمنها واستقرارها.

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية التهنئة: حفظ الله مصر، قيادةً وشعباً.. وكل عام وسيادتكم بخير.