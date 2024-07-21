” الرى” تعلن استعدادتها لإستقبال الموسم الشتوى

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، عن استعدادتها لإستقبال فصل الشتاء ، حيث تبدأ حالة الطوارىء للتعامل مع الأمطار التي تختلف كميات هطولها بسبب التغيرات المناخية ،والتى تأثرت بها مصر في السنوات الأخيرة حيث يتم تشكيل غرف عمليات على مستوي المحافظات لمتابعة السيول والتعامل معها وفقًا لسناريوهات معدة سلفًا.

واشارت الوزارة الى انه يختلف التعامل مع تلك الأمطار من شمال البلاد عن جنوبها لوجود شبكة مجاري مائية من ترع ومصارف تستلزم تجهيز محطات الرفع وتطهير وتعميق المجاري، وفي الجنوب الوضع مازال منحصر في إقامة سدود أو تطهير لمخرات السيول أو بحيرات صناعية لحماية المواطنين والاستثمارات وتوجيه المياه لأقرب مصب بسلام سواء مجري النهر أو البحر.

واضافت الوزارة انه يتم تقدير كميات مياه الأمطار من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذى تم انشاؤه عام 1992 لتقدير كميات المياه القادمة من أعالي النيل باستخدام أحدث تقنيات للتعامل مع صور الأقمار الاصطناعية التي يتم تحديثها يوميًا مع استخدام النماذج الرياضية المتخصصة لقياس توقيتات، ومعدﻻت سقوط الأمطار.

اما فيما يتعلق بوحدة الإنذار المبكر بالسيول ، اكدت انها تعمل من خلال متابعة الظواهر المناخية وخاصة الأمطار باستخدام نظام الاستشعار عن بعد، وتهدف لمساعدة متخذي القرار لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة لتلبية الاحتياجات المختلفة، واتخاذ الإجراءات والتدابير المصاحبة لسقوط الأمطار وحدوث السيول، ونماذج التنبؤ بالمناخ التي يعتمد عليها المركز يتم تدقيقها أوﻻً بأول كما تتفق مع المعايير العلمية العالمية بالإضافة إلى قاعدة المعلومات والبيانات المتوفرة لديه علي مدار أكثر من 150 عامًا وتتعلق بفيضان النيل.