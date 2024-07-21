وزير العمل يعلن بدء إختبارات المُتقدمين على مهنة “نجار مسلح” للعمل في الإمارات

أعلن محمد جبران وزير العمل ،اليوم الأحد ،عن بدء إختبارات للمُتقدمين على فرص عمل للمصريين ،بدولة الإمارات العربية المُتحدة ،وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة ،بتوفير فرص عمل للشباب المصري بالخارج ،تنسيقًا مع مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من الدول العربية ،والأوروبية ..وبحسب بيان صحفي اليوم ،بدأت عملية الإختبارات على مهنة نجار مُسلح ،داخل مركز تدريب مهني بولاق الدكرور بالجيزة ،بحضور مُمثل عن الجانب الإماراتي ،وذلك بهدف مُتابعة تلك الإختبارات وتحديد مستوى المهارة لهؤلاء المُتقدمين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 40 سنة ..