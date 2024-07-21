الزمالك يواجه كمين الداخلية فى البحث عن انتصار جديد بـ”دورىNile”

فى التاسعة من مساء اليوم “الأحد”، وعلى ملعب استاد السلام، يدخل فريق الزمالك فى مواجهة أمام نظيره فريق الداخلية، ضمن منافسات الأسبوع الـ31 من الدورى الممتاز.

ويأمل فريق نادى الزمالك فى استعادة نغمة الانتصارات على مستوى الدورى متسلحاً بمعنويات الفوز الكبير فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر على حساب فريق بروكسى بخماسية مقابل هدفين.

أما فريق الداخلية والذى أصبحت فرص بقائه فى الدورى بحاجة إلى معجزة، لاسيما فى ظل نتائج الفرق الأخرى المتواجدة على حافة مثلث الهبوط.

ويستهدف الزمالك تكرار انتصاره الفوز على الداخلية فى الدور الأول، حينما فاز بقيادة المدرب جوزيه جوميز بهدف دون رد، حيث انتظر فى تلك المواجهة حتى الدقيقة 83 ليسجل عمر جابر الهدف الوحيد فى المباراة.

أما الداخلية فيرجع آخر انتصاراته إلى 25 مايو الماضى حينما هزم المقاولون العرب بثلاثية نظيفة، وفى آخر مباراتين خسر ضد الأهلى وفاركو ليؤكد احتفاظه بالمركز الأخير بجدارة.

ومن المقرر ان يعتمد جوميز على تشكيل مغاير للمباراة الماضية مع الاحتفاظ ببعض اللاعبين الذين لا بدائل لهم أو يستفيد الفريق من عودتهم بعد غياب، على غرار محمد صبحي في حراسة المرمى، وأحمد فتوح الظهير الايسر.

فيما يعتمد الداخلية على تشكيل يضم محمد مجدي في حراسة المرمى وأمامه محمود صابر ومحمود منصور ومحمود حسونة ومعاذ الحناوي وإيهاب سمير، وفي الوسط شريف دابو وفانوم ألفريد وكليتشى شيمزى، وإسلام عبدالنعيم، بينما يقود الهجوم محمد الظريف.