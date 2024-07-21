” سويلم” يتفقد مشروعات حماية الشواطيء بمدينة راس البر بمحافظة دمياط

فى إطار زيارته لمحافظة دمياط ، تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى يرافقه الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط ، عمليات حماية الشواطئ بمدينة راس البر والتى تتضمن عمليات إنشاء حواجز رقم ٩ و ١٠ لحماية شاطئ النخيل ، وحواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية ، مشروع تطوير المنطقة شرق خليج راس البر .

وقد استعرض الدكتور سويلم الأعمال الجارية على الطبيعة موجها بمتابعة تنفيذ الأعمال طبقا للجدول الزمنى المقرر ، كما أشاد سيادته بأعمال التطوير التى تمت للمنطقة الشاطئية شرق خليج راس البر بالتنسيق بين الوزارة ومحافظة دمياط والتى وفرت الحماية للمنطقة الساحلية وأتاحت واجهة متميزة للمصطافين للاستمتاع بالشكل الجمالى للمنطقة بعد التطوير .

وقد صرح الدكتور سويلم أن الوزارة حريصة على سرعة نهو كافة طلبات التراخيص المعروضة على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ حال استكمال كافة المستندات والأوراق للعرض علي اللجنة ، واستيفاء كافة الاشتراطات والمعايير المطلوبة للحصول على الترخيص اللازم .

الجدير بالذكر أن مشروع حماية مدينة راس البر شرق ميناء دمياط بإنشاء حواجز أمواج ٩ و ١٠ يهدف لحماية المدينة من العوامل الطبيعة الحرجة والأمواج العالية وعمليات النحر المستمرة ، حيث تم دراسة عمل حماية بتنفيذ حاجزي أمواج بطول ٢٢٥ متر لكل حاجز غرب الحاجز رقم (٨) أمام مدينة رأس البر وبفاصل ٢٥٠ متر بين الحواجز ، ويتكون كل حاجز من طبقة فرشة من الأحجار زنة (١٠ – ٢٠٠ كجم) وطبقة قلب من الأحجار زنة (٥٠ – ٤٠٠ كجم) وقدمات وطبقة حماية ثانوية من الأحجار زنة ( ٦٠٠ – ٢٠٠٠ كجم) وطبقة حماية رئيسية من كتل خرسانية تترابود زنة ٦ طن ، وتصل نسبة تنفيذ الأعمال حالياً لحوالى ٨٠% وهو ما يفوق المعدل الزمنى المقرر .

وفيما يخص عملية تدعيم وإعادة تأهيل الحاجز الغاطس والحاجز الكتلى والحائط البحرى بشرق خليج راس البر فهو يهدف لحماية المنطقة من النوات وهجمات الأمواج العاتية والنحر المستمر أمام لسان راس البر والحاجز الغاطس والحاجز الكتلي ، وما ينتج عن هذه الحماية من تنشيط السياحة وخدمة المصطافين بالمنطقة ، ويتم تنفيذ المشروع فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة دمياط وهيئة حماية الشواطئ ، وتبلغ نسبة التنفيذ الحالية ٧٣% ، وتشتمل الأعمال على تدعيم الحاجز الغاطس بطول ٢٤٠ متر بزيادة عرض الهامة إلي ٣٠ متر باستخدام كتل خرسانية تترابود زنة ٦ طن وأحجار الدولوميت زنة ١٠٠ – ٤٠٠ كجم ، وتدعيم الحاجز الكتلي بطول ١٨٠ متر بزيادة عرض الهامة إلي ٣٠ متر باستخدام كتل خرسانية تترابود زنة ٩ طن وأحجار الدولوميت ١٠٠ – ٤٠٠ كجم ، وتدعيم الحائط البحري بطول ٣٨٠ متر بأحجار الدولوميت زنة ١٠ – ١٠٠ كجم واحجار زنة ١ – ٢ طن .

وفيما يخص عملية تنفيذ حواجز الأمواج أمام سرية القوات البحرية ، فهى تتضمن إنشاء عدد ٣ حواجز أمواج إضافية بين الرؤوس البحرية المنفذة سابقاً شرق ميناء دمياط بهدف حماية الأراضى المكتسبة أمام السرية ، ويصل الطول الإجمالي للحواجز الثلاث لحوالي ٧٩٠ متر ، ويتكون قطاع كل حاجز من طبقة الفرشة من الأحجار زنة ( ١٠ – ١٠٠ ) كجم ، وقلب الحاجز من الأحجار زنة (٢٠٠ – ٤٥٠ ) كجم ، والقدمات من الأحجار زنة ( ٦٠٠ – ٢٠٠٠ ) كجم ، وطبقة الحماية الرئيسية من الكتلة الخرسانية التترابود زنة ٣ طن ، وتبلغ نسبة الأعمال المنفذة حتي تاريخه حوالى ٤٣% .