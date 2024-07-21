النائبة إيفلين متى تقترح تعيين نائب لوزير التعليم للتعليم الفني

تقدمت النائبة إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب اقتراح برغبة لرئيس الوزراء ووزير التعليم لتعيين نائب لوزير التعليم للتعليم الفني نظرا لاحتياجاتنا لتطوير وتحديث أساليب التعليم والتعليم الفني داخل المدارس مربوطا بالمصانع والشركات والهيئات.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن ذلك سيساهم فى تعزيز اختيارات طلبة التعليم الفني ذوي المهارات المتعددة في جميع المجالات الفنية، بحيث يكونوا نواة وسندًا للمصانع والشركات وشركات البناء والأثاث والميكنة والكهرباء والسباكة والزراعة والمشغولات اليدوية والفنيات الإلكترونية وخلافه، وتغيير الثقافات بأهمية التعليم الفني إعلاميًا.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مقياس تقدم الدول بالتعليم الفني، ولذلك لابد من تسخير كل الإمكانيات للإرتقاء بالتعليم الفنى فى مصر، والذى لا يقل فى أهميته عن التعليم العام.

وأوضحت أن الاهتمام بمجال التعليم الفنى فى مصر سيساهم فى خلق جيل من العمالة الفنية المدربة على أعلى مستوى، بحيث تفيد البلد وتساهم فى دعم الإقتصاد المصرى إلى الأمام، مما يرفع من معدلات التنمية الاقتصادية فى مصر.