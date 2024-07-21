الهضيبي يحذر من تصاعد التوتر في المنطقة ويؤكد: إنهاء الحرب علي غزة ضرورة لاستقرار المنطقة 

حذر الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، من تصاعد حدة التوتر في المنطقة على كافة الجبهات وخاصة بعد تصاعد العملية العسكرية الإسرائيلية على الأراضى اليمنية، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية على جميع دول العالم، في ظل اتساع رقعة الصراع الأمر الذي يدفع الإقليم إلى مزيد من الصراعات وهو ما يهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأكد “الهضيبي”، على ضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل حماية أمن واستقرار المنطقة، وأن تمارس القوى الإقليمية والدولية المؤثرة دور فاعل في دفع جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وتجنب عدم الانزلاق إلى حرب إقليمية، مشددا على ضرورة العمل الجاد على إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع حدة التوتر والتصعيد الإقليمي الحالي.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية موقف مصر الراسخ تجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على توفير مسار آمن لنفاذ المساعدات للتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع، مؤكدا أن حل القضية الفلسطينية خطوة مهمة لإنهاء الصراعات الإقليمية والركيزة الأساسية لإقرار التهدئة الشاملة في المنطقة، وحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.

ودعا النائب ياسر الهضيبي، المجتمع الدولي إلى دعم الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإعلان دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن استقرار الشرق الأوسط مرتبط بشكل وثيق بحل القضية الفلسطينية، من خلال تنفيذ حل الدولتين.