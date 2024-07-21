وزير الشئون النيابية يلتقي رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى

قام المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بزيارة المستشار حسني عبداللطيف، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك بمقر محكمة النقض.

ورحب المستشار حسني عبداللطيف بالمستشار محمود فوزي، متوجهاً بالشكر والتقدير لسيادته على الزيارة وتقدم إليه بالتهنئة على منصبه الجديد متنميًا له دوام النجاح والتوفيق.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي خلال الزيارة على أن الوزارة تعتز بالسلطة القضائية، و تربطه روابط وثيقة مع السلطة القضائية باعتباره ابنا من أبنائها، مشيرًا إلى أن السلطة القضائية تمثل أساساً متيناً للحق والعدل، وهما إحدى ركائز الدولة المصرية.