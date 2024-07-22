“حريق معرض ملابس بنها “.. محافظ القليوبية يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق وتعويض اصحاب المحلات

تفقد أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، مكان حريق معرض ملابس بنها الذي اندلع فى ساعات مبكرة اليوم، وذلك للوقوف على ملابسات الحادث وطمأنة أصحاب المحلات المتضررين يرافقه اللواء يهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر رئيس مدينة بنها

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للحماية المدنية والتضامن الاجتماعي ومجلس المدينة للتحقيق في أسباب الحريق، كما وجه بتقديم التعويض المناسب لأصحاب المحلات المتضررة من الحريق، وذلك بعد حصر الخسائر.

وأكد المحافظ على ضرورة حصر جميع المعارض المشابهة في المحافظة، والتأكد من مطابقتها لشروط السلامة والأمان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. الجدير بالذكر ان معرض الملابس أمام موقف بنها العمومي بمدينة بنها قد شهد نشوب حريق هائل به، ما أسفر عن خسائر مادية ، وعلي الفور جرى الدفع بـ8 سيارات إطفاء و8 سيارات اسعاف لموقع الحريق، وتم السيطرة علي الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

وأمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وحصر الخسائر التي تسبب بها الحريق، وتشكيل لجنة من مجلس مدينة بنها لمعرفة ذلك.