“المهندسين”: لجنة الإسكان تعقد اجتماعًا لمناقشة مشروعات النقابة

أكّد الدكتور هشام سعودي– وكيل نقابة المهندسين ورئيس لجنة الإسكان والمشروعات بالنقابة العامة أن اللجنة ستواجه بكل حسم المشكلات التراكمية في مشروعات إسكان النقابة في أكتوبر والعبور والعاشر وبارادايس، وستعمل بالتوازي على إقامة مشروعات جديدة تفيد المهندسين في جميع محافظات مصر، وقال سعودي خلال الاجتماع الأول للجنة بتشكيلها الجديد: “اللجنة بتشكيلها الحالي تُقدّر حجم المسئولية المُلقاة على عاتقها، وستبذل أقصى جهد لإنجازها”.

وكشف “سعودي” عن قرب طرح وحدات سكنية جديدة بمشروع بارادايس التجمع، مشيرًا إلى أن النقابة تدرس حاليًا إقامة مقر إداري بالعاصمة الإدارية الجديدة لتقديم الخدمات النقابية لمهندسي العاصمة والمناطق المحيطة بها، كما تدرس إقامة مشروعات نقابية في عدة محافظات لخدمة المهندسين.

وشدّد “سعودي” على أن جميع مشروعات إسكان النقابة يتم تخصيصها بالقُرعة العلنية، ولم تخصص أي وحدة سكنية مباشرة لأي مهندس.

وشارك المهندس أحمد البدوي سيد – وكيل النقابة، في جانب من اجتماع اللجنة، ووجّه التحية لأعضائها مؤكدًا أنها أحد أهم اللجان النقابية، وتضم قامات هندسية ذات خبرة كبيرة، قادرة على أن تحقق الكثير للمهندسين، وأن تحل جميع المشاكل التي تواجه مشروعات إسكان النقابة.

وعلى مدى 5 ساعات ناقشت اللجنة 32 موضوعًا يتعلق بمشروعات النقابة، وطلبات عدد من النقابات الفرعية في هذا الشأن، وقررت اللجنة تشكيل مجموعات عمل من أعضاء اللجنة تختص كل منها ببحث كافة مشكلات مشروعات إسكان النقابة في العبور والعاشر وأكتوبر وباراديس التجمع وأيضًا بالنقابات الفرعية، كما قررت مراجعة كافة عقود المقاولين والاستشاريين لجميع مشروعات إسكان النقابة، والبدء في تخطيط وتنفيذ جبّانات المهندسين على مساحة 11 ألف متر مربع جنوب طريق الواحات، فضلًا عن سرعة اختيار الاستشاري والطرح للمقاولين لمشروع نادي المهندسين بأسيوط، على أن تكون المرحلة الأولى في الإنشاء للمبنى الاجتماعي والملاعب.

وقررت اللجنة أيضًا إحالة موضوع تنفيذ 43 مصعد بإسكان النقابة بباراديس للجنة متخصصة لتقديم تقريرها في شأن المخالفات لاتخاذ القرار الفني والقانوني اللازم، وتقديم حلولًا فنية لجعل تلك المصاعد صالحة للتشغيل الآمن.

وناقشت اللجنة ملف تطوير نادي المهندسين بالإسكندرية، وشراء قطعة أرض من جهاز مدينة طيبة الجديدة لإنشاء مجمع سكني تجاري خدمي لخدمة مهندسي الأقصر والمحافظات المجاورة، كما ناقشت وضع آلية ناجزة لإدارة وصيانة مرافق كومباوند بارادايس وتشطيب المبنى الاجتماعي به.