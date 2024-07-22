البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وقال البابا تواضروس في بيان اليوم الاثنين: “نهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، وكافة أركان الدولة المصرية، بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو، تلك الثورة التي كللت جهود الوطنين الشرفاء بالحصول علي الاستقلال ، ليتمكن المصريون من حكم أنفسهم وبناء دولة قوية تملك قرارها وإداراتها”.

وأضاف: “نصلي أن يحفظ الرب القدير مصر شعبًا وحكومة وليبارك كافة الجهود المخلصة والأمينة لتحقيق امال المصريين في بناء الوطن وإنجاز أهداف الجمهورية الجديدة”.