بتكلفة 30 مليون جنيه.. مياه الشرب بقنا توافق على طلب برلماني لحل أزمة الانقطاع لبعض مناطق المحافظة

وافقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب علي الطلب المقدم من النائب محمد الجبلاوي بشأن إضافة وحدة مياه نقالي بقرية كرم عمران لوصول المياه لعزبة جبريل بالقرية.

وأوصت الشركة بناء على الطلب بإنشاء وحدة نقابي بالمحطة لزيادة طاقة المحطة 35 ل/ث إلى 40ل/ث بتكلفة إجمالية 20 مليون، كما تم عمل وحدة ترشيح طبيعي RPF داخل المحطة لزيادة كمية المياه المنتجة.

وبناء علي الطلب المقدم من النائب تم توصيل مياه بطول 6 كيلو قطر 6 بوصة مباشر من المحطة حتى عزبة جبريل لضمان استمرار المياه للمنطقة علي مدار 24 ساعة بتكلفة 6 مليون جنية لتصبح التكلفة الكلية 26 مليون جنية لضمان استمرار ضخ المياه بصفة مستمرة لعزبة جبريل التابعة لقرية كرم عمران .

كما وافقت شركة المياه والصرف بقنا على الطلب الآخر بشأن إحلال وتجديد خطوط مياه بجميع مناطق قرية الترامسة بطول 3 كيلو متر مواسير لفك الاختناقات بالشبكة ووصول المياه للمناطق المرتفعة بتكلفة 4 مليون.