حماة الوطن: الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا يؤكد حرص القيادة السياسية على دعم حقوق الإنسان

أشاد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية حزب حماة الوطن، بالقرار الصادر اليوم بالإفراج عن 79 شخصا من المحبوسين احتياطيا قبل ساعات من بدء جلسات متخصصة للحوار الوطني لمناقشة الحبس الاحتياطي، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الاهتمام بملف حقوق الإنسان وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وواصفا قرار الإفراج عن بعض المحبوسين يعد خطوة إيجابية ومشجعة تعزز الثقة في النظام القانوني والعدالة.

وقال “الزهار”، إن قرارات الإفراج عن المحبوسين احتياطيا اليوم تأتي استجابة لمطالب القوى السياسية والحقوقية، وتوصيات الحوار الوطني، والتي تعبر بدورها عن تجاوب مؤسسات الدولة مع المجتمع المدني، وهو ما يشير إلى الدور الكبير الذي يقوم به الحوار الوطني، خاصة أن القرار جاء بالتزامن مع جلسة للحوار الوطني وتوصيات الحوار الوطني الأخيرة بشأن مناقشة ملف الحبس الاحتياطي، وهو ما يتطلب استغلال تلك الخطوات الإيجابية لتكون بداية لمسار إصلاح سياسي حقيقي.

وأوضح أمين لجنة العلاقات الخارجية حزب حماة الوطن، أنه لا بد من إعادة النظر في ما يخص قانون الحبس الاحتياطي من الناحية التشريعية وتنظيمها بما يكفل حقوق الإنسان، خاصة أنه لأول مرة تتم مناقشة هذا الملف وذلك خلال جلسات الحوار الوطني وتتم دراسة خفض مدة الحبس الاحتياطي أو فرض غرامة كبديل عن استمرار الحبس، مما يرسخ من مفاهيم حقوق الإنسان على أرض الواقع.

وأشار “الزهار”، إلى أن قرارات العفو عن المحبوسين احتياطيا تأتي في ظل حرص القيادة السياسية على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف الحوار الوطني، خاصة أن الإفراج عن المحبوسين إحدى مخرجات الحوار الوطني، مشيدا بجهود لجنة العفو الرئاسي وأنها تحظى بدعم كبير من قبل القيادة السياسية، وموجها بالشكر إلى الجهات المختصة وخاصة النيابة العامة ووزارة الداخلية.