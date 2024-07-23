«المارد الأحمر» يَفُكْ العقدة ويحقق 4 انتصارات بهدف واحد أمام «السماوى»

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فوزا مثيرا على منافسه المباشر بيراميدز، ليواصل الاقتراب من الفوز بالدورى المصرى الممتاز «دورىNile».

وفاز فريق النادى الأهلى على مضيفه فريق نادى بيراميدز، بهدف دون رد فى قمة منافسات الجولة 31 من الدورى المصرى الممتاز، أمس «الإثنين» على ملعب استاد الدفاع الجوى، وسجل وسام أبو علي هدف المباراة الوحيد للأهلى فى الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، بصناعة إمام عاشور.

وشهدت المباراة تعرض كل من محمد الشيبى لاعب بيراميدز، وخالد عبد الفتاح لاعب الأهلى، للطرد فى الدقيقتين 80 و89 على الترتيب.

وبهذه النتيجة، اقترب النادى الأهلى أكثر من اقتناص صدارة الدورى وحسم تتويجه باللقب، حيث يحتاج للفوز فى 6 فقط من 8 مباريات متبقية، دون النظر لنتائج بيراميدز.

ورفع الأهلى رصيده إلى 66 نقطة فى المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف بيراميدز المتصدر، والذى خاض 29 مباراة، فيما خاض الأهلى 26 مباراة.

وقد حقق الأهلي الانتصار الـ15 على التوالى فى بطولة الدورى، منذ خسارته أمام الزمالك 1-2 يوم 15 إبريل الماضى، ليرفع الأحمر عدد انتصاراته هذا الموسم إلى 21 انتصارا، مقابل 3 تعادلات وهزيمتين، وتُعد هذه هى المرة الأولى التى يفوز فيها الأهلى على بيراميدز ذهابا وإيابا فى الدورى المصر.

وأحرز مهاجم فريق النادى الأهلى وسام أبو على، هدفه الـ11 فى الدوري، ليقترب من فيستون مايلي لاعب بيراميدز، والذى يتصدر ترتيب هدافى الدورى المصرى برصيد 14 هدفًا، ويليه حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة «12 هدفا»، ثم وسام أبو على فى المركز الثالث فى القائمة مع صديق أوجولا مهاجم سيراميكا كليوباترا، وكريستوفر مابولو مهاجم الاتحاد، برصيد 11 هدفا لكل منهم.