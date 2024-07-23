واقع أم احترام؟.. مارسيل كولر يصدم جماهير «المارد الأحمر»

على ما يبدو أن المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، السويسرى مارسيل كولر، ليس سعيدا بعد فوزه على بيراميدز فى السباق على لقب الدورى المصرى الممتاز «دورىNile».

وأكد مارسيل كولر أن فرصة الفوز بلقب الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم «لا تزال صفر بالمئة»!!، وذلك رغم الفوز على بيراميدز متصدر الدورى بهدف دون مقابل.

ورفع الأهلي رصيده إلى 66 نقطة من 26 مباراة فى المركز الثانى متأخرا بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب الصدارة الذى خاض 29 مباراة.

وذكر مارسيل كولر فى المؤتمر الصحفى بعد المباراة: «يتبقى لنا 8 مباريات وجميع المنافسين أقوياء ولن نتحدث عن التتويج بالدورى إلا بعد حصد النقاط التى تضمن لنا التتويج باللقب، كما أن المنافس مازال متصدرًا للدورى رغم أننا نملك مباريات مؤجلة».

تصريحات المدرب السويسرى مارسيل كولر، صدمت الجماهير لاسيما بعد تأكيده أن تحقيق الدورى صعب جدا، وهو أمر مخالف للواقع بنسبة كبيرة بعدما حقق الانتصار للمرة الثانية على التوالى أمام متصدر جدول الترتيب بيراميدز وأصبح أقرب لتحقيق لقب الدورى.

وأشار كولر، إلى أن المباراة أظهرت روح النادى الأهلى بداية من الجمهور الذى حضر بكثافة مرورًا بإصرار اللاعبين على الفوز، كما أنه قال يأنه يشعر بسعادة لتدريب الأهلى المصرى.

وهذا الانتصار الثانى تواليًا للأهلى على بيراميدز بعد فوزه 3-2 الأسبوع الماضى فى مباراة مؤجلة من الدور الأول. وانتصاره يحمل رقم 15 تواليًا بالدورى.