” التعليم”: 96.25% لـ اللغة الأجنبية الأولى و96.43 % لـ التاريخ.. مؤشرات أولية لنسب النجاح

أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية ، مؤشرات النجاح فى امتحانات الدور الاول لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2023/2024، لمادتي اللغة الأجنبية الأولى والتاريخ، حيث أوضحت أن نسبة النجاح فى اللغة الأجنبية الأولى96.25% ، نسبة النجاح في التاريخ 96.43 %، مشيرة الى أن عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغ ٥١٩٤٣ طالبًا وطالبة بنسبة7.57% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ٦٨٦٦١٦ طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان ٢٦١٨ طالبًا وطالبة بنسبة 1.39% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ١٨٨٨٥١ طالبًا وطالبة.

يذكر أن طلاب الثانوية العامة قد أنهوا امتحانات الدور الاول يوم الاربعاء 17 يوليو بمادة الاحياء والفلسفة بينما امتحن طلاب الشعبة العلمية رياضيات فى اخر المواد يوم السبت الماضى 20 يوليو الجارى بالديناميكا.