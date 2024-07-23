بعد الانضمام من الدحيل القطرى.. أول ظهور لـ يوسف أيمن فى التتش

نشرت صفحات النادى الأهلى عبر مواقع التواصل الإجتماعي صوراً من الظهور الأول لـ مدافع الفريق الجديد يوسف أيمن، فى مران المارد الأحمر على ملعب التتش فى الجزيرة.

وعلّقت صفحات الأهلى ، قائلة: «هنا الأهلى.. الظهور الأول للاعبنا الجديد يوسف أيمن فى مران الأبطال .

وتعاقد الأهلى مع يوسف أيمن مؤخراً لمدة موسم على سبيل الإعارة قادماً من الدحيل القطرى.

وبدأ الأهلى صباح اليوم «الثلاثاء»، الأستعداد لمباراة المصري المقرر لها الجمعة المقبل فى الدورى، حيث خاض الفريق على ملعب التتش بالجزيرة، تدريبات دون راحة، وذلك عقب الفوز على بيراميدز امس بهدف نظيف فى الدورى الممتاز.. خاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا فى لقاء بيراميدز جانبا من التدريبات الاستشفائية فى الجيم على هامش المران الجماعى.