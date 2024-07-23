عضو بالشيوخ: الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا يعكس جدية الحوار الوطني

أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ أن القرار الصادر بالإفراج عن 79 شخصاً من المحبوسين احتياطياً بالتزامن مع بدء جلسات الحوار الوطني يعكس مدي جدية الحوار ويعزز من ملف حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن القرار يأتي تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

وأشار “الكحيلي” إلى أن هذا القرار أثلج صدور أسر المفرج عنهم، وتعطي المفرج عنهم أيضا فرصة ثانية للحياة والسير على الطريق المستقيم، مثمناً الجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة في سبيل تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والالتزام بكافة المبادئ الإنسانية، مطالبًا باستمرار هذه الجهود لضمان حقوق جميع المواطنين وتعزيز الثقة بين الحكومة والشعب خلال الفترة المقبلة.

وأكد عضو مجلس النواب على أنه منذ بدء الحوار الوطني وتم خروج دفعات متتالية من المحبوسين احتياطيًا ليعكس مدي دعم القيادة السياسية للحوار الوطني حتي يحقق نتائج مطلوبة، موجهة الشكر للقيادة السياسية على الاهتمام بملف حقوق الإنسان وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستجابة لتوصيات الحوار الوطني ومطالب القوى السياسية، كما توجه بالشكر إلى الجهات المختصة وخاصة النيابة العامة ووزارة الداخلية.

في سياق متصل توجه الحوار الوطني بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على الاستجابة للقوى السياسية والإفراج عن 79 من المحبوسين، مما يؤكد اهتمامه بهذا الملف، مثمنًا حرص الرئيس الكبير بمعالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني.