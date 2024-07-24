وزيرالرياضة: الإعلان عن نتائج الإجراءات القانونية بقضية أحمد رفعت فى وقتها

أكد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، أن هناك إجراءا قانونيا وتحقيقات فى أزمة أحمد رفعت، وسوف يتم الإعلان عنها فى وقتها فور الانتهاء من بعض الأمور.

وقال أشرف صبحى، خلال تصريحات إعلامية: “المنتخب الأولمبى لابد من دعمه حاليا تحت قيادة البرازيلى ميكالى الحاصل على ذهبية مع منتخب بلاده، ولديه قدرات تدربية قوية”.

وتابع الوزير: “أزمة اللاعبين الكبار جاءت بسبب عدم إدراج الأولمبياد ضمن التوقف الدولى وهناك منافسات محلية مستمرة حتى الآن وهذا الأمر غير طبيعى حيث كان لابد من انتهاء الدورى الممتاز منذ شهرين وسوف يتم عمل حل هذه الأزمة المواسم المقبلة عقب اختيار مجلس إدارة لاتحاد الكرة ورابطة أندية عقب انتهاء الدورة الأولمبية المقامة فى باريس”.

وأوضح أشرف صبحى: “هناك بعض الأطراف تتدخل فى خلق بعض الأمور قبل بدء أو اقتراب انتخابات الاتحادات الرياضية لذلك نتعامل مع تلك الأحاديث بشكل قانونى وسليم، وهناك دراسة من قبل الطب الرياضى أن هناك شخصا من كل 80 ألف رياضى معرض لتوقف القلب على الوجه العام وتم عمل بعض الدورات التدريبية من قبل الأطباء لعمل الإسعافات الأولية على الفور لحين الانتقال إلى المستشفى وهذا الأمر حدث مع أحمد رفعت”.

وواصل أشرف صبحى: “أتمنى التوفيق للتوأم حسام وإبراهيم مع منتخب مصر، حيث كنا نمتلك البرتغالى كيروش من أفضل المدربين أيضا”.

وأختتم أشرف صبحى حديثه، قائلا: “ندعم الاستثمار فى الأندية الرياضية وأتمنى انتهاء الموسم الكروى بجميع الأزمات ثم نبدأ فى حل كل هذه الأمور”.