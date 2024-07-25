حصاد امتحانات الثانوية العامة..”الفيزياء والكيمياء والديناميكا ” مواد أثاروا الجدل .. وجروبات الغش الالكترونى سربت أغلب الاسئلة

وصل قطار امتحانات الدول الاول للثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2023/2024 ، الى أخر محطاته، بأداء طلاب الشعبة العلمية “الرياضيات”، الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية “الديناميكا”، السبت الماضى الموافق 20 من يوليو الجارى بإجمالى عدد 99905 طالب وطالبة، وذلك أمام عدد 1838 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، بينما انهى طلاب الشعبة العلمية “علوم” الامتحان فى مادة الأحياء، بإجمالى عدد (414085) طالب وطالبة ، وطلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الفلسفة والمنطق بإجمالى عدد (192789) طالب وطالبة ، يوم الاربعاء الموافق 17 من نفس الشهر.

فيما أثارت الورقة الامتحانية لبعض المواد ، جدلا واسعا ، وتسببت فى حالة من الانهيارات بين الطلاب ، بسبب صعوبة الاسئلة التى جاءت فى متوسط الطالب المتميز والمعلم ، وفقاُ لتصريحات الطلاب الذين أشتكوا من امتحان الفيزياء للشعبتين العلمية علوم ورياضة، بينما جاء تقرير اللجنة الفنية المختصة بمراجعة امتحان ونموذج إجابة الامتحان كما أوضحته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لصالح الطلاب بعد أن أكد التقرير وجود ملاحظات على صياغة أجزاء من السؤال رقم ٦ (نموذج أ) والسؤال رقم ٣٣ (نموذج أ) والسؤال رقم ٢٠ (نموذج أ) والسؤال رقم ١٤ (نموذج أ) والسؤال رقم ٤٠ (نموذج أ) ضمن أسئلة الاختيار من متعدد (بابل شيت) محل شكوى الطلاب، وبناء على مراجعة دقيقة للجنة الفنية المختصة، تقررمنح الدرجة الكاملة للسؤال ٦ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج، منح الدرجة الكاملة للسؤال ٣٣ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج، منح الدرجة الكاملة للسؤال رقم ٤٠ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج، اعتبار الاجابات (أ- د) للسؤال رقم ٢٠ (نموذج أ) صحيحة مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج، اعتبار الاجابات (أ- ب) صحيحين للسؤال رقم ١٤ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج،

مساءلة اللجنة المسئولة عن مراجعة ورق أسئلة الامتحان قبل الطباعة.

نفس الامر الذى تكرر مع امتحان مادة ” الكيمياء” ، والذى شهد شكوى من الطلاب بسبب صعوبة بعض الجزئيات بالاسئلة ، وتم تداول فيديوهات للامتحان تشير الى تسريب الاسئلة قبل بدء اللجنة ، الامر الذى اصدرت الوزارة بشأنه بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص الفيديوهات المعروضة وأكدت عدم تطابق الاسئلة، كما توصلت اللجنة إلى أن هناك تشابه في بعض الافكار والتوقعات وليس تطابق للأسئلة، وهو يعد أمرا واردا نظرًا لأن جميع الاسئلة تبنى في ضوء نفس نواتج التعلم المعلنة رسميًا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بينما أكدت الوزارة أن الأسئلة جاءت متدرجة من حيث الصعوبة وتفرزمستويات الطلاب المختلفة وتقيس نواتج التعلم المرتبطة بالمنهج الدراسى.

وخلال فترة امتحان مادة الديناميكا، أصدرت اللجنة الفنية المختصة بمراجعة اسئلة الامتحان ونموذج الإجابة قبل بدء التصحيح تقريرًا حول وجود ملاحظات على صياغة السؤال (رقم ١ فى النموذج أ) والذى يعادل سؤال (رقم ٥ فى النموذج ب)، ويعادل السؤال (رقم ٢ فى النموذج ج)، ويعادل السؤال (رقم ٤ فى نموذج د)، وبناء عليه وجه الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بمنح درجة السؤال لجميع الطلاب فى امتحان المادة.

على جانب أخر، نجحت جروبات الغش الالكترونى فى تداول أسئلة أغلب الامتحانات ، متحدية وزارة التربية والتعليم ولجان الغش الالكترونى الخاصة بها، وما كان من الوزارة الا أن تصدر بيانا بعد كل مادة بتتبع غرفة العمليات الخاصة بها الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتطبيق

القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على أي حالات غش يتم ضبطها، الى أن وصل الحال بتداول فيديو

على مواقع التواصل الاجتماعي بقيام احد أولياء الأمور بالتواصل بصوت مرتفع مع الطلاب خارج حرم احد اللجان الامتحانية بمحافظة الدقهلية، بينمت قامت الوزارة بتشكيل لجنة خاصة لتصحيح أوراق إجابات الطلاب بالكامل في اللجنة محل الواقعة، موضحة أنه في حال ثبوت صحة الغش الجماعي وتطابق الاجابات بين طلاب اللجنة، سيتم إلغاء الامتحان وإعادته لطلاب اللجنة بالكامل في الدور الثاني، كما سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال كافة المسئولين عن التقصير في الواقع وحتى الان ” لا جديد” بشأن الواقعة.