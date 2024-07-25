بعد الاعلان عن مصروفاتها.. خبير تربوى: الجامعات الخاصة ملف كبير يحتاج إلى دراسة جادة ورقابة فعالة

أعلنت بعض الجامعات الخاصة عن مصروفاتها الدراسية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ ؛ استعدادا لاستقبال طلاب الثانوية العامة ممن لم يحالفهم الحظ فى الالتحاق بحلمهم فى كليات القمة؛ نجد انه من أغلى الجامعات فى مصر الجامعة الامريكية والتى حددت قيمة المصروفات بـ 143226 جنيه مصرى لكل ترم وذلك للطلبة المصريين، والطلبة غير المصريين عليهم دفع مصروفات الجامعة الامريكية بالدولار الأمريكى 14556 دولارا لكل ترم، أما مصاريف كليات الطب 2024/2025.. جامعة 6 أكتوبر: 160 ألف جنيه، وجامعة بادية: 295 ألف جنيه، جامعة بدر : 208 آلاف جنيه،جامعة ميريت: 140 ألف للترم الواحد،جامعة الدلتا: 195 ألف جنيه، جامعة كازان الفيدرالية: 221 ألف جنيه

،جامعة سانت بطرسبرج: 221 ألف جنيه،جامعة نيوجيزة: 252 ألف جنيه

وكلية الالسن جامعة مصر الدولية 75 الف حنيه، وطب الاسنان بـ 232 الف جنيه ، والصيدلة 121 الف جنية ، والهندسة 109 ألأف جنيه، تأتى” جامعة المستقبل” فقد وصلت مصروفات كلية طب الأسنان 68 ألف جنيه مصرى فى السنة، كلية الصيدلة 53 الف جنيه، التجارة 35 ألف جنيه، الحاسبات 37 الف جنيه، الاقتصاد والعلوم السياسية 35 ألف جنيه،، وتوفر الجامعة أتوبيسات خاصة للطلاب تصل رسومها إلى 3500 جنيه للطلاب داخل القاهرة و2500 جنيه للقاهرة الجديدة، كما تصل أسعار الإقامة بالجامعة إلى 2200 جنيه فى الشهر للغرفة المفرده بحمام، و1600 جنيه للحجرة المزدوجة فى الشهر.

أكدت دكتورة إيلاريا عاطف، الخبير التربوى ، أن تعدد أنظمة التعليم في مصر ما بين خاص وحكومي ودولي يؤثر بشكل كبير على فرص الخريجين في سوق العمل بل ويزيد من الفجوات الاجتماعية والطبقية في المجتمع ، مضيفة :” بالطبع الجامعات الخاصة أضافت الكثير من التخصصات الجديدة التي لم تكن موجودة بالجامعات الحكومية، وتحديداً في التخصصات العملية أي علوم الطب والهندسة والحوسبة، وبالتالي قلصت فرص خريجي الجامعات الحكومية بشكل كبير.

وأوضحت إيلاريا، أن تلك الجامعات تقدم برامج تعليمية غير متاحة بنظيرتها الحكومية وبالتالي يكون الطلب على خريجيها في سوق العمل أكبر، مما يؤدى لارتفاع نسب البطالة بين خريجي الجامعات الحكومية،مشيرة الى أنها أضافت ميزات تنافسية في سوق العمل، ولكن دون أثر ملموس على المستوى البحثي والأكاديمي، إذ إنها تعتمد على كوادر أكاديمية من الجامعات الحكومية، ولكن أعتقد أن تأثيرها في سوق العمل سيبدو بشكل أكبر في السنين المقبلة، خاصة في ظل زيادة أعداد الجامعات الخاصة، وزيادة الفروق الاقتصادية بين الطبقات الاجتماعية، مشددة على إن الفرق بين الطلب والعرض يمكن أن يعزى إلى ما تصفه بـ “تخلي” الدولة عن دورها في توفير التعليم المجاني، حيث توقفت الدولة عن إنشاء جامعات جديدة منذ تسعينيات القرن الماضي، على الرغم من الزيادة الكبيرة في السكان، وهذا ما فتح الباب لرجال الأعمال لدخول هذا المجال والتعامل معه كسلعة، وطبقا للإحصاءات الرسمية، يوجد في مصر 28 جامعة حكومية، بينما يبلغ عدد الجامعات الخاصة 25 جامعة، أنشيء أغلبها خلال الثلاثين عاما الماضية، مؤكدة أن المشكلة الأساسية هي في غياب التشريعات التي تضبط زيادة رسوم التعليم الخاص، وتضع حد أقصى للمصروفات، ويسمح للمستثمر بتحقيق هامش ربح ولكن دون مغالاة.

وأكدت إيلاريا، أن الجامعات الخاصة فى مصر ملف كبير يحتاج إلى دراسة جادة ورقابة فعالة، للتأكد من جودة التعليم الذى تقدمه للطالب، وحجم ما لديها من تجهيزات واستعدادات تخدم الدراسة الجامعية، بالإضافة إلى مستوى تأهيل الأساتذة الذين يعملون بها، وخبراتهم، وهل تساهم فى تفريغ الجامعات الحكومية من الكوادر العلمية، أم أنها تعمل بلغة السوق وتتعاقد مع الأساتذة الأقل فى القيمة والمكانة العلمية، الذين فقدوا حظهم فى جامعتهم، ولم يتقلدوا درجاتهم العلمية أو مناصبهم المناسبة، ليصبحوا نماذج مثالية وفى مواقع قيادية داخل الجامعات الخاصة.