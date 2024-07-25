” البيطريين” : بدء تلقى النقابات الفرعية تبرعات صندوق رعاية مرضى السرطان..”اليوم

أعلن الدكتور مجدى حسن نقيب الأطباء البيطريين، عن فتح باب التبرعات لصالح صندوق رعاية مرضى السرطان من أعضاء النقابة، حيث بلغ إجمالي التبرعات منذ الإعلان عن الصندوق بالأمس ٧٢٠ الف جنية، معربا عن شكره لكل من بادر وساهم بالتبرع في الصندوق.

وأضاف نقيب الأطباء البيطريين أنه من اليوم ستبدأ النقابات الفرعية بتلقي طلبات الإعانات الخاصة بالأطباء البيطريين الذين يعانون من مرض السرطان.

وأكد نقيب الأطباء البيطريين أن الصندوق سيساعد في المرحلة الأولى الأطباء البيطريين من أعضاء النقابة، على أن يشمل أسرهم في المرحلة الثانية في حال تنامي موارد الصندوق.

وناشد نقيب الأطباء البيطريين كل من يريد المساهمة في زيادة موارد الصندوق بالتبرع عبر حساب النقابة العامة للأطباء البيطريين بالبنك العربى الأفريقي رقم 10075755