بيان رسمى من الاتحاد الأرجنتينى يستنكر فيه أحداث مباراة المغرب “الغريبة”

أصدر الاتحاد الأرجنتينى لكرة القدم بيانا يعترض فيه على أحداث مباراة المغرب، والتى انتهت بفوز أسود أطلس بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات فى أولمبياد باريس 2024.

وقال الاتحاد الأرجنتينى في بيان على لسان رئيسه تشيكي تابيا: “لقد تعرضنا لموقف مؤسف في سانت إيتيان، وانتظرنا فى غرفة تبديل الملابس ما يقرب من ساعتين واضطر لاعبونا للعودة مجددا لإجراء الإحماء وخوض المباراة التي قرر حكم الساحة إيقافها بسبب شغب الجمهور المغربى”.

وأضاف تابيا: “لقد تعرض الوفد الأرجنتينى لعنف غير مبرر ويتعارض مع قواعد المنافسة، كما أنه لم يتم الاستماع إلى آراء قائدا الفريقين “أشرف حكيمي ونيكولاس أوتاميندى” اللذين أكدا أنه لا ينبغى استئناف المباراة”.

وأكد تشيكي تابيا أن الاتحاد الأرجنتينى تقدم بشكوى للجنة التأديبية بالاتحاد الدولى لكرة القدم الـ”فيفا”، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفرض العقوبات على المتورطين فى هذه الأحداث.

ومن جهته، استنكر قائد المنتخب المغربى أشرف حكيمى، أحداث الشغب قائلا إنها تشوه صورة الجماهير الوفية لمنتخب المغرب.

وكانت الجماهير المغربية، قد اقتحمت الملعب، فى الثوانى الأخيرة من المباراة، بعدما أحرز منتخب الأرجنتين هدفا بدا أنه التعادل (2-2)، فى الدقيقة 16 من الوقت بدل الضائع.

وأشعلت الجماهير المغربية الألعاب النارية، وألقتها على مقاعد بدلاء الأرجنتين، بالإضافة لقذف زجاجات المياه على راقصى التانجو، خلال اقتحام أرض الملعب، وهو ما اضطر الحكم لإيقاف المباراة، ولعب 3 دقائق فقط بعد توقف دام لما يزيد عن ساعتين، لكنه ألغى الهدف الأرجنتينى عقب مراجعته، لتنتهى المباراة بفوز أسود الأطلس بهدفين مقابل هدف.