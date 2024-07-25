اليوم فى مهرجان العلمين.. تحدى أساطير الأهلى والزمالك تحت شعار «لا للتعصب»

يلتقى أساطير الأهلى فى السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، مع أساطير الزمالك، فى إطار فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، حيث تقام المباراة تحت شعار “لا للتعصب” للتأكيد على روح المحبة والأخوة بين جماهير الناديين.

يضم منتخب أساطير الأهلى والزمالك العديد من النجوم الكبار مثل: حازم إمام، وأحمد حسن وعماد متعب، أحمد حسام ميدو، عبد الحليم علي، محمد صبري، أمير عبد الحميد، تامر بجاتو، جمال حمزة، هشام حنفي، خالد الغندور، حسنى عبد ربه، عبد الستار صبري، عبد الظاهر السقا، عمرو الدسوقي، يوسف حمدي، محمد صبحي، محمد صلاح أبو جريشة، تامر صقر، حسام حسن، عمرو الحلوانى.

تقام المباراة اليوم «الخميس» 25 يوليو الساعة 7 والنصف مساءًا على أرض مهرجان العلمين الجديدة.