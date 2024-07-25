برلماني: استحداث وزارة للاتصال السياسي رسالة بأن باب الحكومة مفتوح أمام جميع القوي السياسية

أكد النائب محمود البرعي عضو مجلس النواب، أن وجود وزارة للاتصال السياسي في الحكومة الجديدة، رسالة من القيادة السياسية بانفتاح سياسي أكبر وقنوات أكثر فاعلية، وأن باب الحكومة مفتوح أمام جميع القوي السياسية.

وأشاد البرعي، بحرص المستشار محمود فوزي ، علي تفعيل دور وزارته في التواصل السياسي مع الأحزاب السياسية، حيث عقد لقاءات مع عدد من رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، وهو ما يعكس وجود نية جادة لدي الحكومة علي تفعيل الحياة السياسية من خلال فتح قنوات للحوار والتواصل المشترك.

وأشار إلى أن لقاءات وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي لرؤساء الهيئات القضائية يعكس حرصه السلطة التنفيذية والقضائية، علي تعزيز التعاون المشترك لتحقيق مصالح الوطن والمواطنين.

وأكد عضو مجلس النواب على أن وزير الشئون النيابية منذ اليوم الأول لحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رفع شعار لا وقت للراحة، لاسيما أنه ساهم بمشاركته الإيجابية في اجتماعات اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة برنامج الحكومة والتي استمرت فيها العمل لمدة 12 ساعة يوميًا على مدار 6 أيام متواصلة.

وأوضح أنه عقب منح البرلمان الثقة للحكومة حرص وزير الشئون النيابية علي تعزيز التعاون مع رجال السلطة القضائية، وأجرى عدة لقاءات مع رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة وهو ما سينعكس علي مصالح المواطنين.