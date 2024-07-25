برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بتكثيف الجهود للطاقة المتجددة تعكس الرؤية الحكيمة للاعتماد على طاقة مستدامة

أشاد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تهدف إلى تكثيف الجهود لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في مصر.

وقال: إن هذه التوجيهات تأتي في وقت حرج يواجه فيه المواطنون تحديات عديدة نتيجة لأزمة قطع الكهرباء، وأن هذه الخطوة تعكس رؤية القيادة السياسية الحكيمة في الاعتماد على مصادر طاقة مستدامة، بما يسهم في تحسين البنية التحتية للطاقة وتلبية احتياجات المواطنين والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف النائب: أن الاعتماد على الطاقة المتجددة هو السبيل الأمثل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية التي تستنزف الموارد الطبيعية وتسبب التلوث البيئي، مشيرًا إلى أن تطوير مشروعات الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية يأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير خدمات الطاقة بأسعار معقولة ومستدامة.

ولفت النائب إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بتكثيف العمل لحل أزمة انقطاع الكهرباء تمثل خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار الكهربائي في البلاد، مشددًا على أن الاستثمارات في قطاع الطاقة، تهدف زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز في أسرع وقت ممكن، وتعجيل برامج الاستكشاف بما يعود بفوائد اقتصادية وخدمية على المواطنين، كما تم تناول برامج الحكومة لتعظيم استخدام التكنولوجيات الحديثة لزيادة الإنتاج، بهدف خفض تكاليف الاستيراد، فضلا عن تأمين إمدادات البترول والغاز للسوق المحلية.