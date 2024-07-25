النائبة سناء السعيد: زيادة المحروقات سيحرق جيوب المصريين ويشعل التضخم ونسب الفقر

قالت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: إن رفع أسعار البنزين معناه ببساطة أن الحكومة حصلت على ثقة البرلمان بالكذب والتلفيق وأن موقف المعارضة كان واضحًا برفض بيان الحكومة.

وأضافت السعيد: أن الحكومة تعهدت أمام مجلس النواب منذ أقل من أسبوعين بعدم رفع الأسعار، وأنها ستعمل على خفض نسب التضخم، ولكن قرارها اليوم بزيادة أسعار البنزين والسولار سيؤدي لموجة تضخمية ستضرب كل الأسعار وتحرق جيوب المواطنين التي أصبحت خاوية.

وتابعت: هذه الحكومة لا تعرف أي معنى للعدالة الاجتماعية ولا الاستقرار الاجتماعي، فمن غير المعقول أن يتحمل المواطنون كل هذا التضخم الذي جعل معظم الطبقة الوسطى تحت خط الفقر.

وأكدت النائبة على أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لم يعد يحصي نسب الواقعين تحت خط الفقر لأنه سيخرج لنا بفضيحة.

وذكرت النائبة انها تقدمت في مجلس النواب بسؤال حول عدم إصدار تقرير الجهاز عن نسب الفقر ولكن أحدًا لم يرد على السؤال، والإجابة الواضحة أن نسب الواقعين تحت خط الفقر والخط المدقع تضاعفت خلال العامين الأخيرين.