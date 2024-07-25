الأهلى يكثف مفاوضاته مع الإسماعيلى لشراء عمر الساعى

منح المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم فى النادى الأهلى، السويسرى ماريل كولر، الضوء الأخضر لمسئولى الإدارة فى النادى الأهلى، من أجل التعاقد مع اللاعب عمر الساعي، فى ظل رغبته فى ضم لاعب وسط جديد لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.

وعلى الفور، فتح مسئولو النادى الأهلى خط المفاوضات المكثفة مع نظرائهم فى النادى الإسماعيلى، من أجل التعاقد مع لاعب وسط الدراويش عمر الساعى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقام مسئولو النادى الأهلى، بفتح خط المفاوضات مع مسئولى الإسماعيلى وقدموا عرضا بالحصول على خدمات اللاعب الشاب، مقابل 20 مليون وإعارة ثنائى من الأهلى إلى صفوف الدراويش، سواء من اللاعبين الشباب أو اللاعبين الذين سيخرجون من حسابات مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأحمر.