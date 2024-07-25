علاء عابد: توجيهات الرئيس السيسي بتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة

ثمن النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي ، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الرامية إلى تكثيف العمل الجاري على صعيد تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، بهدف إضافة قدرات جديدة إلى الشبكة الكهربائية في مصر.

وقال النائب: إن هذه التوجيهات تعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق التنمية المستدامة وضمان استقرار الطاقة في البلاد .

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات: أن هذه الخطوة تأتي في وقت مهم حيث نحتاج إلى تنويع مصادر الطاقة وتحسين كفاءتها لضمان تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة، وأكد على أن مشروعات الطاقة المتجددة، سواء كانت الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، تمثل المستقبل الواعد لمصر، وتساهم في تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة التي تؤثر سلبًا على البيئة وتستنزف الموارد الطبيعية.

موضحًا أن الاستثمار في الطاقة المتجددة ليس فقط خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، ولكنه أيضًا يعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى الإقليم.

وأشار النائب إلى أن إضافة قدرات جديدة إلى الشبكة الكهربائية من خلال هذه المشروعات ستسهم في تحسين استقرار الشبكة وتوفير الكهرباء بشكل مستدام وآمن للمواطنين والمصانع على حد سواء.