استعدادًا للمشاركة فى الأولمبياد.. بعثة مصر تصل باريس

وصلت منذ قليل البعثة المصرية إلى باريس، استعدادًا لخوض دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024» المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

وضم الفوج الرسمى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ورئيس بعثة مصرالدكتور علاء جبر، ومن أعضاء مجلس الإدارة للجنة الأولمبية تيمور أبو الخير وشريف القماطى، والمدير التنفيذى حسين السمرى، ورئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة الدكتور كمال درويش، ورئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة ياسر قمر، وطبيب البعثة أحمد مسعد والمدير الفني لمنتخب الغطس الدكتور زكريا ضو.

وضمت قائمة اللاعبين منتخب التايكوندو ولاعب الغطس محمد فاروق، ومن رفع الأثقال اللاعبين محمد إحسان وأحمد سمير ونعمة سعيد، ومن الرماية اللاعبين ريماس خليل وعمر هشام، فيما وصلت باقى بعثات المنتخبات المصرية على دفعات خلال الأيام الماضية.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعبًا ولاعبة أساسيًا و16 لاعبا احتياطيًا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعبا فى 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وأفريقيا.