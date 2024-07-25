وزير الإسكان يتفقد العمل بمحطة تحلية مياه البحر بمنطقة الضبعة

عقب زيارته لمدينة رأس الحكمة، انتقل اشريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتفقد سير العمل بمحطة تحلية مياه البحر بمنطقة الضبعة، بطاقة تصميمية 40 ألف م3 يوميا، وتخدم مدينتى الضبعة ومرسى مطروح، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة مياه الشرب بمطروح.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بمكونات المحطة المختلفة (الفلاتر الرملية – عنبر التحلية – المعمل – منظومة الإسكادا – غيرها)، للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمراحل المختلفة لتحلية المياه، وجودة ومأمونية المياه المنتجة، واستمع لشرح مفصل من مسئولى شركة مياه الشرب بمطروح، والقائمين على إدارة المحطة، عن مراحل وإجراءات التشغيل، موجهاً بتنفيذ أعمال الصيانة القياسية للحفاظ على المحطة فى أفضل حالة، والحفاظ على المظهر العام للمحطة.

كما تابع الشربيني، ومرافقوه، موقف الأعمال الجارى تنفيذها لتنمية الأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمنطقة غرب الضبعة، ومخطط استعمالات الأراضى لتجمع غرب الضبعة، لتعظيم الاستفادة من تلك المناطق الواعدة.