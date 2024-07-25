ضبط طن ونصف لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بالمنوفية

كشف الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية عن قيام إدارة الصحة العامة والمجازر برئاسة الدكتور هاني شمس الدين وبالتنسيق التام مع رؤساء الوحدات المحلية بشن حملات تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت، للتأكد من جودة وسلامة المنتجات والأطعمة المقدمة للمواطنين ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1700 كجم لحوم ودواجن وأسماك مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بنطاق مراكز شبين الكوم وقويسنا وأشمون، وتم مصادرة المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن، يأتي هذا ضمن جهود مديرية الطب البيطري في شن العديد من الحملات الرقابية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

فيما وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري في شن الحملات التفتيشية المفاجئة بنطاق المحافظة لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام.