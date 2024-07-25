ضبط 8 أطنان مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بمصنع بير السلم بكفر الشيخ

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط 8 أطنان من المبيدات الزراعية بمصنع بير السلم بدائرة مركز الرياض، تم ضبط كميات من المبيدات منتهية الصلاحية بمخزن المصنع بقصد إعادة تدويرها وبيعها مرة أخري على أنها كاملة الصلاحية لتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء بيعها وتداولها بالأسواق.

عقب التأكد من صحة المعلومات والتحريات تم تشكيل فريق من الشرطة السرية وتمت مداهمة مصنع بير السلم، وتم ضبط الكميات وأمرت النيابة العامة بإعدادها وتشميع المصنع وسرعة ضبط صاحب مصنع بير السلم وتولت التحقيق.