“سويلم” : مجهودات كبيرة قبل وأثناء فترة أقصى الإحتياجات لضمان وصول المياه للمنتفعين

مع قرب نهاية العام المائى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .. عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف حالة الرى بمختلف المحافظات ، وإستيفاء الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين ، ومراجعة موقف إيراد نهر النيل ، والحالة الهيدرولوجية للنهر ، وتقدير كمية المياه الواصلة لبحيرة السد العالي .

وصرح الدكتور سويلم أن أجهزة الوزارة بذلت مجهودات كبيرة قبل وأثناء فترة أقصى الإحتياجات لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين وحسن إدارة وتوزيع المياه ، حيث تحرص الوزارة على توفير المناسيب الكافية للإحتياجات المائية ، وإستيفاء أى تصرفات إضافية حال وجود موجات من الحرارة العالية ، مع تحقيق تصرفات و درجات مناسيب ملائمة خلف القناطر الفاصلة بين إدارات الرى على مستوى الجمهورية وبما يستوفى كافة الإحتياجات المائية المترتبة خلف هذه القناطر ، كما يتم على مدار الساعة عمل الموازنات اللازمة ما بين تخفيض وزياده مناسيب وتصرفات الترع والرياحات الرئيسية طبقاً لمعدلات السحب من المنتفعين .

كما يتم المرور بشكل دوري من جانب السادة مسئولى الرى والصرف بمختلف المحافظات والسادة مهندسى الإدارة المركزية لشئون المياه لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بمختلف المواقع ، ومدى الالتزام بتطبيق المناوبات على الترع وبما يضمن توصيل المياه لكافة المنتفعين .

كما يتم بشكل دائم متابعة المناسيب أمام مآخذ محطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية للإطمئنان على قدرة هذه المحطات على سحب الكميات المطلوبة من المياه لتلبية الطلب على مياه الشرب خاصة في حال إرتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية ، وخاصة بالمدن الساحلية التي تشهد إقبال كبير من المصطافين مثل مطروح والاسكندرية والسويس وبورسعيد .

وقد وجه الدكتور سويلم بإستمرار التنسيق بين الساده رؤساء المصالح والقطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم بالمحافظات المختلفة لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإطمئنان على حالة الرى والصرف بكافة المواقع على مستوى الجمهورية .