عروض فنية وثقافية لذوى الهمم بمكتبة مصر العامة بينها بمحافظة القليوبية 

شهدت مكتبة مصر العامة ببنها بمحافظة القليوبية تقديم عرض مسرحي لذوى القدرات الخاصة بمشاركة عدد من الاطفال والشباب من ذوى الهمم وسط حضور واهتمام جماهيرى.

اكد العرض على ان ذوى الهمم هم جزء اصيل من المجتمع وضرورة الاستفادة من قدراتهم والطاقات الكامنة بداخلهم.

وقالت نهله مسلم مدير عام مكتبة مصر العامة انه يأتى في اطار حرص مكتبة مصر العامة ببنها علي تقديم الخدمات الثقافية لذوي الهمم حيث نظمت المكتبة أمسية ترفيهية فنية دامجة لذوي الهمم اشرف على فاعلياتها وتنظيمها اماني ناجي بمكتب العلاقات العامة بالمكتبة بالتعاون مع قاعة ذوي الهمم بالمكتبة و بالشراكة مع مؤسسة كاريتاس مصر _ مركز سيتي و بدعم من مؤسسة دروسوس ؛ بحضور عبد الرحمن كريم مدير البرنامج الفني الدامج بمركز سيتي _ كاريتاس مصر .

واضافت امانى ناجى المنسق العام والمشرف على الاحتفال انه تم استعراض الخدمات المقدمة من المكتبة لذوي الهمم بداية من تقديم اشتراكات العضوية لهم بشكل مجاني إضافة الي عقد الحفلات واشراكهم في جميع الانشطه الترفيهية و الثقافية و الفنيه بصفة دورية و ذلك حرصا من المكتبة علي دمج ذوي الهمم تنفيذا لتوحيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشإن والعمل على الدمج والتمكين الثقافي لذوي الهمم و تعزيز قدراتهم و دمجهم في المجتمع .

قدمت الحفل مني أبوطالب مسئول تنمية المهارات و قاعة ذوي الهمم بالمكتبة وتضمن فقرات التنورة للفنان محمد شعراوي .

ومسرحية غنائية قدمتها فرقة مسرح كاريتاس مصر مركز سيتي برئاسة عبد الرحمن كريم اعتمدت علي دمج ذوي الهمم بمجموعة من الفنانين خلال العرض ؛ و تهدف الي الدمج المجتمعي و تعزيز قيم التسامح و التعاون و المساواة أعقبها مشاركة ذوي الهمم في ممارسة رياضة الزومبا علي انغام الموسيقي .

و تعزيزا لمهارات الرسم و التلوين و مسك القلم تم عقد ورشة عمل فنية لذوي الهمم قام خلالها مسئولي مؤسسة كاريتاس مصر و مسئول النشاط بالمكتبة سمر مسعد بتعريف ذوي الهمم بالالوان و كيفية التلوين و مسك القلم بطريقة صحيحة ، و قاموا بالتلوين علي ملصقات ورقية كبيره .

و بمناسبة ذكري ثورة ٢٣ يوليو و تعزيزا لقيم الولاء و الانتماء لمصرنا الحبيبة ، تم عقد محاضره تحت عنوان { في حب مصر } لذوي الهمم تم خلالها التعريف بمفاهيم مثل الوطن و العلم و الجيش و الشرطه – كذا التأكيد علي دور الدولة تجاه تعزيز قدراتهم .

و تأكيدا علي تعزيز قيم المواطنة تم عقد ورشة [ العلاج بالفن ] و التي تم خلالها تعريف ذوي الهمم بعلم مصر و ألوانه و علام يرمز كل لون ، و قام ذوى الهمم برسم العلم و وضع ملصقات ملونه عليه ارق عليها ياسمين شكري مسئول النشاط الفني بالمكتبة

و أكدت نهلة مسلم مدير المكتبة علي حرص المكتبه علي تهيئة بيئة متاحة مكانيا و نفسيا بما يتناسب مع الاعاقات المختلفة و ان المكتبه كمؤسسة ثقافيه تتبني استثمار الإبداع الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة .