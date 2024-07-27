“الشربينى” : لا تهاون فى تنفيذ قرارات إزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بالمدن الجديدة

أصدر شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 26 قراراً إدارياً لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة تحت ولاية أجهزة تنمية (مدينة القاهرة الجديدة – القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي – القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي)، حيث نصت قرارات الوزير على أن تزال مخالفات البناء المقامة خارج حدود قطعة الأرض رقم 8 امتداد غرب الجولف – المعارض – التجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، والمتمثلة في تنفيذ مظلة وطلمبات تموين سيارات وماكينة صراف آلى، وكذا جزء من مبنى دور أرضى وسور حديدي فاصل على حدود الأرض المجاورة.

كما نص قرار آخر أصدره الوزير، على إزالة مخالفات البناء المقامة قبلي طريق اسكندرية – مطروح بقرية سياحية داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء بدروم مخالف، والمبنى المقام يبعد عن طريق الخدمة بحوالي 15 مترا تقريباً بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

ونص قرار آخر على أن تزال مخالفات البناء الواقعة بالقطعة رقم 141 بمنطقة السواني البحرية داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء تعلية دور ثالث علوى، وأعمدة وسقف خرساني وأعمدة الدور الرابع العلوى بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

ونصت قرارات أخرى أصدرها الشربيني، على إزالة مخالفات البناء المقامة على 22 قطعة أرض بمنطقة رأس الحكمة داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في إقامة مبان مكونة من أدور أرضى ” سكني – محال “، وأخرى تشمل أدواراً متكررة، وفيلا، وأسوارا، بمرحلة التشطيبات الخارجية، وأخرى بدون تشطيب، وعمارة سكنية أرضى + ٣ أدوار متكررة، بمساحات مختلفة، وأعمال تشوينات طوب أبيض بدون سند قانوني أو تراخيص بناء.

ونص قرار آخر على إزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بقطعة أرض بقرية سياحية كائنة بحرى الطريق الساحلي إسكندرية/ مطروح، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء محطة محمول، بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

وتضمنت القرارات أن تتولى أجهزة تنمية ( مدينة القاهرة الجديدة – القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي – القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي)، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ القرارات.