الصين تحرز ذهبية أولمبياد “باريس2024” الأولى

توجت الصين بالميدالية الذهبية الأولى فى النسخة الـ33 من الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة فى باريس، وذلك عبر مسابقة الرماية الجماعية المختلطة من مسافة 10 أمتار.

وجاء تتويج الصين على حساب كوريا الجنوبية، حيث تمكن الثنائى الصينى يوتينج هوانج وليهاو شينج من الفوز فى نهائى المسابقة على الزوجى الكورى جيهيون كوم وهاجون بارك بنتيجة 16-12.

وحافظت الصين بذلك على الذهبية التى تحصلت عليها فى النسخة الماضية قبل ثلاثة أعوام في طوكيو.

وكانت كازاخستان صاحبة أول ميدالية فى ألعاب “باريس 2024” بالحصول على البرونزية فى وقت سابق، لمسابقة الرماية الجماعية المختلطة من مسافة 10 أمتار، بعد فوزها على ألمانيا 17-5.