وزير الإسكان: تم الانتهاء من جميع الأعمال والتشغيل الفعلي للمنطقة الترفيهية بالعلمين

أوضح شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المنطقة الترفيهية مقامة على مساحة 50 فدانا، وتضم 40 مبنى، بمساحات تتراوح من 332م2 إلى 3192 م 2، بالإضافة إلى فندق بمساحة 4162 م2. جاء ذلك فى ختام جولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، اليوم بمدينة العلمين الجديدة، تفقده المنطقة الترفيهية بجوار الأبراج الشاطئية

وفي ذات السياق، أضاف “الشربيني”، أن المنطقة الترفيهية تحتوي على جراج متصل بالمنطقة يستوعب عدد 2800 سيارة، إلى جانب عدد ٢ دور للأنشطة التجارية، وتتراوح مساحة المحلات التجارية من 84 م2 إلى 731 م2، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال، وتم التشغيل الفعلي للمنطقة.

وأشار المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إلى أن المنطقة الترفيهية تضم: مطاعم، وكافيتريات، ومنطقة لألعاب الأطفال، وعددا من الأنشطة الشاطئية والترفيهية.

يذكر ان أجرى رئيس الوزراء حواراً مع عدد من رواد المنطقة الترفيهية، الذين أشادوا بجودة وتنوع الخدمات بها؛ مؤكدا ضرورة التشغيل الفعلي لكل المحال والمطاعم والكافيهات التي تبدأ العمل بالمنطقة لخدمة الزوار.

كما قام الدكتور مصطفى مديولي بجولة بأحد الشواطئ المصاحبة للمنطقة الترفيهية للتعرف على الأنشطة التي يتم تنفيذها به، ومستوى الخدمات المقدمة للزوار والمصطافين.

وقام رئيس الوزراء بجولة شملت عدداً من مكونات المنطقة الترفيهية، من بينها الجزء المخصص للمحال التجارية المختلفة، بينها براندات عالمية ومطاعم وكافيهات، وكذا الأنشطة المتنوعة، والوقوف على مدى حركة وكثافة الزوار بالمنطقة.