قبل مواجهة ذئاب الجبل.. يوسف أوباما ينتظم فى تدريبات الزمالك

انتظم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك يوسف إبراهيم “أوباما”، فى التدريبات الجماعية التى أقيمت مساء اليوم “السبت”، على ملعب النادى، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب المُقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.

جاء ذلك، بعدما انتهى “أوباما” من البرنامج التأهيلى الذى كان يخضع له فى الفترة الماضية تحت إشراف الجهاز الطبي، بسبب معاناته من آلام فى القدم.

وشارك “أوباما” في جميع فقرات المران، سواء البدنية والتأهيلية بجانب الخططية والتقسيمة الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، والمقرر لها يوم “الإثنين” المقبل، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشرة للدورى الممتاز.