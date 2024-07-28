“سويلم”: نزع الحشائش بالقطاع المائي لمصرف ” المحيط” بمحافظة المنيا  

عرض دكتور هانى سويلم؛ وزير الموارد المائية والري، أبرز الإجراءات التي قامت بها أجهزة الوزارة في هذا الصدد، موضحاً أنها تتضمن نزع الحشائش بالقطاع المائي لمصرف ” المحيط” بمحافظة المنيا، وإزالة المخلفات الصلبة أمام الكتل السكنية بصورة مُكثفة، إلى جانب أخذ عينات من نقاط متنوعة بالمصرف وفحصها أولاً بأول، كما تقوم الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف باستكمال التجهيزات الخاصة لتنفيذ عملية انشاء سحارة إطسا على مصرف المحيط، المارة أسفل ترعة الإبراهيمية، لاستيعاب التصرفات الزائدة بالمصرف.

جاذ ذلك خلال اجتماع دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ لاستعراض الجهود الخاصة بتطهير مصرف “المحيط” بمحافظة المنيا، وذلك بحضور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف سويلم أن تلك الإجراءات تتضمن كذلك قيام الإدارة العامة لصرف جنوب المنيا بمخاطبة شركات المياه والصرف الصحي بصفة دورية لسرعة تقنين أوضاع المحطات القائمة وعمل المعالجات اللازمة، فضلا ًعن قيام الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي مخالفة على منافع المصرف طبقاً للقانون رقم 48 لسنة 1982 والخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث وقانون الري والصرف رقم 147 لسنة 2021.

كما استعرض عدداً من جوانب التنسيق القائم بين وزارتي الري والاسكان في هذا الشأن ، لافتاً إلى أن الوزارة تضطلع بدورها في توفيق أوضاع محطات معالجة الصرف الصحي بمنطقة المصرف لمنع أي مسببات للتلوث منها، وسيتم تكثيف العمل للانتهاء من محطة معالجة الصرف الصحي الجاري تنفيذها حالياً.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من إحدى محطات معالجة الصرف الصحي، التي يتم العمل بها حالياً، ورفع كفاءة مصرف منشأة الدهب، كما أكد أنه سيتم عقد اجتماع مع المصانع الموجودة بالمنطقة لسرعة توفيق أوضاعها، بما يُسهم في منع أي مسببات تلوث بالمصرف.