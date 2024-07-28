خلال ندوة.. النقابة العامة للمهندسين تستعرض الإدارة الإستراتيجية للمشاريع الكبرى

عقدت شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة أحمد حشيش، ندوة بعنوان “الإدارة الإستراتيجية للمشاريع الكبرى” حاضر فيها الدكتور حمدي الليثي- والذي عمل كأستاذ ملتحق بالجامعة الأمريكية وجامعة زويل ومدير التنفيذ بشبكة فودافون سابقًا، بحضور علي جلال- أمين شعبة الهندسة المدنية، الدكتور ناصر خالد، والدكتورة زينب إبراهيم- عضوي مجلس الشعبة.

خلال كلمته الافتتاحية، عبَّر أحمد حشيش، عن امتنانه وشكره الدكتور حمدي الليثى، لإعداده هذه المحاضرة، قائلًا: ” الدكتور حمدي الليثي له تاريخ نقابي كبير، بالإضافة إلى خبراته المهنية، فقد درس في العديد من الجامعات المصرية، وله العديد من الأبحاث العلمية داخل وخارج مصر”.

واختتم “حشيش” كلمته، معبرًا عن أمله أن تأتي الندوة بثمارها وتزويد المهندسين بأحدث المعلومات والمعارف المتعلقة بالإدارة الإستراتيجية للمشاريع الكبرى.

وفي سياق متصل، قدَّم الدكتور ناصر خالد، الشكر الدكتور حمدي الليثي لاستجابته الفورية لعقد الندوة لإثراء معارف المهندسين، ورفع مستواهم المهني، مستعرضًا السيرة الذاتية للمحاضر التي تعكس خبراته المهنية والنقابية الكبيرة.

خلال محاضرته، قدَّم الدكتور حمدي الليثي، عرضًا متكاملًا عن ديناميكية إدارة المشاريع الكبرى في الوقت الراهن، موضحًا النظرة الشاملة لكل المهام المطلوبة لإدارة المشاريع، متناولًا بالشرح المفاهيم الأساسية والتعريفات الهامة للمشروع، وكذلك بيان كل العوامل المحفزة للإدارة الناجحة للمشروع، مثل مكتب إدارة المشاريع، والحوكمة، وتكوين وتراكم المعرفة الفنية، وكيفية التعامل مع كل المعنيين بالمشروع من المُلاك والعاملين والمتعاملين مع المشروع والمتأثرين به في المجتمع.

وكان التركيز خلال المحاضرة على الفكر الجديد للإدارة الإستراتيجية للمشاريع والأدوات والأساليب المبتكرة لتجنب المشاكل التي تعيق تقدُّم العمل في المشاريع الكبرى، ومنها خلص “الليثي” إلى مراحل عمر المشروع وكيفية تداخلها وتشابك المراحل زمنيًّا، شارحًا نماذج العمل بهذا الأسلوب وتناسب الأسلوب مع نوعية المشروع.

ومن أهم ما أشار إليه هو المعارف العشرة المطلوبة لإدارة المشاريع الكبرى والعمليات والإجراءات المطلوبة لنجاح كل معرفة منها، وأوضح ببعض الأمثلة كيفية تداخلها مع بعض زمنيًّا لتحقيق أهداف المشروع.

وفي نهاية المحاضرة، أوضح الدكتور حمدي الليثي، أهمية اختيار مدير المشروع، وما هي الجوانب المطلوبة والمفاهيم الأساسية لمدير المشروع المناسب، وحدَّد المسئوليات والخصال التي يجب أن يتسم بها مدير المشروع.