الشربينى”:  تطوير التجمع العمرانى الجديد بجزيرة الوراق سيشهد مشروعات سكنية وتجارية

استعرض الشريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي، بمخطط تطوير التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق خلال الفترة من 26 يونيو 2024 إلى اليوم 28 يوليو 2024، حيث أشار إلى إجمالي الأراضي والمنازل التي تم إخلاؤها، مضيفا أنه تم الحصول على نحو 993 فدانًا من أصل 1295 فدانًا، بما تخطى 76% من إجمالي مساحة المنطقة محل التطوير.

كما شرح الشربينى، جهود تهيئة الجزيرة لأعمال التطوير، موضحاً أن المرحلة العاجلة للتطوير ستشهد تشييد مشروعات سكنية وتجارية، إلى جانب منظومة متكاملة من الخدمات، مع استكمال أعمال البنية التحتية، والشبكات، والمرافق.

جاء ذلك خلال اجتماع دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق

بدروه، أشار المهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية الوراق الجديدة، إلى أن الجهاز نجح في توفير 3 فرق مساحية؛ لسرعة إتمام أعمال الرفع المساحي لطلبات البيوع الرضائية لسكان جزيرة الوراق.

وأشار “شوقي” إلى الجهود التي تمت بشأن أعمال نقل الملكية وتسليم خطابات التخصيص لأهالي الجزيرة، وأعمال القرعة العلنية للوحدات البديلة في عدد من الأماكن المختلفة.

كما عرض رئيس جهاز تنمية الوراق الجديدة الموقف المالي لتعويضات الأراضي التي تم إخلاؤها وتعويضات المنشآت، وتعويض منشآت طرح النهر والأوقاف، والتعويض الاجتماعي.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة سرعة تسليم الأراضي التابعة لولاية جهات حكومية، لجهاز تنمية مدينة الوراق، حتى تدخل في مخطط التطوير، حيث شرح مسئولو عدد من الجهات الحكومية موقف تسليم الأراضي التي تقع تحت ولايتهم لجهاز تنمية المدينة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بأعمال تعويض المستحقين على الفور، وكذا ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المُقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي بمخطط التطوير.

ووجّه مدبولي، بمواصلة مشروعات التطوير المُستهدفة لإحداث نقلة نوعية بالخدمات في الجزيرة، مع التصدي بحسم لأية محاولات للبناء المخالف بالجزيرة، ومنع عودة المظاهر العشوائية.