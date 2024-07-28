نائب وزير الصحة  يوجه بمجازاة مسؤولة التعقيم بمركز طبي حلوان ويُحيل إدارة المركز للشؤون القانونية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، المرور على مركز طبي عين حلوان التابع لمنطقة حلوان الطبية، ومركز طبي مجاورة (5) التابع لمنطقة 15 مايو الطبية بمحافظة القاهرة، لمتابعة الخدمات الوقائية والرعاية الصحية الأولية، ضمن المتابعة المستمرة للمنظومة الصحية.

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، بدأ الجولة التفقدية بالمرور على مركز طبي عين حلوان، حيث تفقد صيدلية المركز الطبي واطمأن على توافر الأدوية، وتفقد المعمل واطلع على عدد الترددات، وأوصى بإعادة تدريب فنيي المعمل بالتنسيق مع المعمل المرجعي، كما تفقد غرفة التعقيم وتأكد من جودة كافة الأجهزة، وتأكد من الخبرة العملية للقائمين على العمل بالغرفة.

واستكمل أن نائب الوزير، تفقد عيادة الأسنان، وتأكد من توافر المستلزمات الطبية، وأشاد بفريق العمل برئاسة الدكتور أحمد جمال، وتأكد من مدى رضاء المترددين على العيادة، حيث أوصى بإضافة وحدة أسنان أخرى بالمركز لاستقبال عدد أكبر من المرضى.

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب الوزير تفقد فرقة المبادرات الصحية، وتأكد من تلقي المرضى المدونة اسمائهم بالسجلات للخدمة بالمركز وانتظام المتابعة الخاصة بهم، كما تفقد قسم الاستقبال وعيادة الغدة الدرقية وغرفة متابعة الأطفال والسيدات الحوامل، وغرفة التطعيمات ومنظومة صرف ألبان الأطفال، وحرص على التأكد من انتظام الفرق الطبية بكافة أقسام المركز الطبي، مشيدًا بأداء كافة العاملين بالمركز، موصيًا بصرف مكافأة تشجيعية للعاملين.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن نائب الوزير استكمل مروره بتفقد مركز طبي مجاورة 5، وراجع خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة، حيث وجه بخصم 50% من حافز ممرضة مبادرة صحة المرأة بالمركز ومسؤول المبادرات بمنطقة 15 مايو الطبية، نظرًا لتقصيرهما في العمل وعدم إجراء المتابعة المستمرة مع السيدات المتلقيات للخدمة، وتفقد أيضًا غرفة التعقيم، وأكد على تطبيق الإجراءات العقابية بخصم 50% من حافز مسؤولة التعقيم بالمركز، كما تفقد عيادات طب الأسرة، حيث أقر بإحالة إدارة المركز للشؤون القانونية، وأعطى مهلة 14 يومًا لمدير منطقة 15 مايو الطبية لتكليف الفريق الإشرافي بالمنطقة بتكثيف المرور على المركز وتلافي السلبيات وإعداد التقارير واتخاذ الإجراءات اللازمة، لانتظام العمل.

وأوضح المتحدث الرسمي أن نائب الوزير تفقد مبادرة صحة الأم والجنين، واستمع إلى شكوى إحدى المنتفعات بالمركز الطبي وعلى الفور تم التواصل مع رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة للوقوف على أسباب الشكوى والعمل على تلافي كافة السلبيات.