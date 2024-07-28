” المهندسبن” تنظم ندوة عن التطبيقات السلمية للطاقة النووية والنظائر المُشعّة

نظَّمت شعبة الهندسة الكيميائية والنووية، برئاسة الدكتور إبراهيم إسماعيل إبراهيم، ندوة عن التطبيقات السلمية للطاقة النووية شملت محاضرتين عن الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الطاقة النووية السلمية في مصر، بحضور حسام عطفت- وكيل الشعبة، ونشوة عزت سلامة- أمين الشعبة، والدكتورة ريهام عادل محمد- رئيس لجنة الندوات والمؤتمرات بشعبة الهندسة الكيميائية.

وألقى المحاضرة الأولى عن الذكاء الاصطناعي، الدكتور أحمد مدين، أكد خلالها أن بداية التفكير في استخدام الذكاء الاصطناعي يعود إلى أربعينيات القرن الماضي، ولكن عدم وجود تكنولوجيا تساعد في تطويره حال دون الوصول إلى تحقيق نتائج إيجابية كبيرة في هذا الشأن طوال فترة الخمسينيات حتى التسعينيات، مشيرًا إلى أن ظهور شبكات الإنترنت والتوسع فيها وظهور شبكات التواصل الاجتماعي أتاح كميات ضخمة من المعلومات ساعدت بشكل كبير في أن يصل الذكاء الاصطناعي إلى ما وصل إليه من تطور، مؤكدًا وجود أجيال من الإنسان الآلي حاليًا تتواصل مع بعضها البعض وتتخذ قراراتها دون أي تدخل بشري، وهو ما أثار مخاوف البعض من أن يخرج الذكاء الاصطناعي عن سيطرة الإنسان.

وأكد “مدين” أن الذكاء الاصطناعي يدخل حاليًا في كثير من المجالات الصناعية والعلمية، في مقدمتها صناعة الأدوية والمجال الطبي عمومًا، ومجالات الأمن عمومًا، والمجالات العسكرية، وكذلك التأكد من صحة التوقيعات البنكية.

وفي المحاضرة الثانية، استعرض الدكتور تامر صقر- أستاذ الكيمياء الصيدلية الإشعاعية بمجمع مفاعل مصر البحثي الثاني محاضرة عن النظائر المشعة وتطبيقاتها السلمية في الحياة والصناعات المختلفة.