البرازيلى روجيرو ميكالى: روح المصريين وراء الفوز على أوزبكستان .. وسنقاتل أمام إسبانيا

عبر المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، البرازيلى ميكالى، عن رضاه عن مستوى الفراعنة فى أولمبياد باريس 2024، بعد فوز أمام أوزبكستان مساء أمس “السبت”، وهو الفوز الذى عزز فرص الفراعنة فى التأهل الي الدور الثانى، بعدما رفع رصيد مصر إلى 4 نقاط فى المركز الثانى، بعد إسبانيا وله 6 نقاط.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب الفراعنة الأوليمبى مع إسبانيا يوم “الثلاثاء” المقبل، فى تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

وقال ميكالى فى تصريحات مُتلفزة: «روح المصريين القتالية هي التى لعبت دورا محوريا في الفوزعلى منتخب قوى وبحجم أوزبكستان، هو جيل يمثل مشروع لدولة أوزبكستان كرويا ويتم تجهيزهم منذ أربع سنوات ويمتلكون كوكبة من المحترفين فى كبرى الدوريات»

وأضاف ميكالى: «أبنائنا لاعبى المنتخب المصرى كانوا عند حسن الظن بهم وقدموا أداءا عاليا وأبلوا بلاء حسنا وحصدوا نقاط كانت مهمة وضرورية بحثا عن المرور نحو الدور القادم».

وعن رأيه فى مواجهة إسبانيا، قال: «سنواصل القتال والدفاع عن أحلامنا متمنيا الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة، المنافس فريق قوي ومنظم وسريع، أتوقع أن تكون المباراة صعبة، لأننا نسعى إلى تقديم صورة تليق بالكرة المصرية أمام العالم».

وأختتم ميكالى تصريحاته، قائلا: «أتمنى أن يتعامل الإعلام المصرى ورواد مواقع التواصل الاجتماعى، مع شؤون المنتخب الاوليمبى بما يخدم المصلحة العامة، لأنه فى مهمة وطنية مع التأكيد على أهمية دور الإعلام الأساسى في صناعة الأجواء الإيجابية، وأتمنى أن نحقق إنجازًا يسعد الشعب المصرى ».