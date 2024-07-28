نائب التجمع يعلن البدء في رصف شارع فاروق عدس

أعلن النائب أحمد بلال البرلسي عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بمدينة المحلة الكبرى، عن بدء العمل في رصف طريق لمحور مروري هام جدًا، وهو شارع فاروق عدس الذي يربط بين شارع نعمان الأعصر والطريق الدائري والمنطقة الصناعية، ويصل من نصف المدينة تقريبًا حتى المستشفى الخيري.

وأكد بلال أن بدء العمل في تنفيذ المشروع جاء بعد مطالبات عديدة بضرورة إدراجه في خطة الرصف منذ فترة، وتابعنا الأمر حتى بدأ المشروع يرى النور على أرض الواقع اليوم.

وقال نائب التجمع: إن تهالك البنية التحتية في المحلة على مدار سنوات طويلة، كان ومازال يحتاج العمل المتواصل وعلى كافة الملفات على التوازي، لتحسين جودة حياة أهلنا في المدينة. وأحد هذه الملفات هو ملف الطرق والمحاور المرورية.